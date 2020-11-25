فاوتشي يعلن أنه على اتصال بفريق بايدن

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إنه ليس على اتصال مباشر مع الرئيس المنتخب جو بايدن، لكنه يتحدث مع أحد أعضاء فريقه الانتقالي.

وأكد فاوتشي أنه على اتصال برون كلاين، مرشح بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، مشيرا إلى أنه "لا يوجد شيء جوهري من حيث الخطط، ولكن نعرض الأساسيات. سنتحدث عن الخطط في المستقبل القريب بعد أن تجري عملية انتقال السلطة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، إن وزارته كانت أيضا على اتصال مع فريق بايدن، بعد اعتراف إدارة الخدمات العامة بفوز بايدن.