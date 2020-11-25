أوبراين يحذر: استرضاء بايدن لإيران يعرض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين من أن أي محاولة من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن "لاسترضاء" إيران يمكن أن تعرض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر.

وقال أوبراين إن العملية، التي شهدت توقيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان على اتفاقيات سلام مع إسرائيل، كانت مبنية على "عدم ثقة مشترك" في إيران.

وأضاف في مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج "هيو هيويت" الإذاعي: "سيكون من العار أن نرى عملية السلام الناشئة تتعثر" من خلال العودة إلى اتباع سياسة "الاسترضاء".

وأعرب أوبراين عن أمله في رؤية المملكة العربية السعودية تنضم إلى الاتفاقات مع إسرائيل، "وكلما تحقق ذلك بوتيرة اسرع كلما كان أفضل."

وتابع أن بايدن قال إنه سيعود إلى الاتفاقية متعددة الجنسيات لكبح البرنامج النووي الإيراني، والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترامب بسبب اعتراضات الحلفاء.

وقال أوبراين إنه يتوقع عملية انتقال "احترافية للغاية" لإدارة بايدن القادمة، مضيفا أنه يتوقع أن يجتمع قريبا مع مرشح الرئيس المنتخب لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، وجيك سوليفان الذي اختاره بايدن لشغل منصب مستشار الأمن القومي.