تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% عن الشهر السابق إلى ما يعادل 999 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 002ر1 مليون مسكن سنويا خلال سبتمبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي، إلى ما يعادل 970 ألف مسكن سنويا، مقابل ما يعادل 959 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن الجديدة في ظل تراجع المبيعات في الجنوب الأمريكي بنسبة 2% وفي الغرب بنسبة 5ر1%.

في المقابل زادت مبيعات المساكن الجديدة في الغرب الأوسط بنسبة 2ر11% وفي الشمال الشرقي بنسبة 1ر5% خلال الشهر الماضي.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أكتوبر الماضي كان 6ر330 ألف دولار للمسكن، بتراجع نسبته 3ر0% عن الشهر السابق حيث كان 6ر311 ألف دولار وبارتفاع نسبته 5ر2 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 4ر322 ألف دولار.