وزير النقل السوداني يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس النقل البحرى المهندس هشام بن عوف وزير النقل والبنية التحتية السودانى والوفد المرافق له وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير.

وتأتى هذة الزيارة لبحث وتعزيز اوجه التعاون المشترك بين الاكاديمية العربية العربية واذرعها التعليمية والتدريبية ووزارة النقل والبنية التحتية السودانية،

ومن الجدير بالذكر ان الاكاديمية العربية تقدم العديد من الخدمات التدريبية والتأهيلية والاستشارية لهيئة الموانئ البحرية بوزارة النقل السودانية كما يجمعهما تعاون مشترك اسفر عن تأسيس المركز الاقليمي للاستشارات والتدريب .

أعرب وزير النقل عن سعادته بحسن الإستقبال وكرم الضيافة وقال أنه يقدر إهتمام الأكاديمية بقطاع النقل البحرى ويتطلع للتعاون معها في شتى المجالات وأضاف أن الأكاديمية جامعة من طراز فريد وأعرب عن فخره بما رأه داخل الأكاديمية العربية من تطور علمى وأكاديمي وأنه يتابع تقدمها الملحوظ في الترتيب العالمى بين الجامعات.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بهذة الزيارة وتمنى أن تأتى بنتائج مثمرة وقال أنه لابد من مساندة جمهورية السودان الشقيق في هذة المرحلة الحرجة وهذا ليس بجديد على الأكاديمية العربية حيث انها دائما تدعم الأمة العربية.

واصطحب عبدالغفار وزير النقل السوداني في جولة تفقدية داخل فرع الأكاديمية العربية بأبى قير، حيث تضمنت زيارة مجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية ومعهد السلامة البحرية. وكان في رفقتهم ،الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ، الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات،الدكتور محى الدين السايح عميد كلية النقل البحرى، والدكتور ياسر فرغلى استاذ الهندسة المعمارية .