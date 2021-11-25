حلمي طولان : كيروش وفينجادا تواصلوا معي بسبب جاد ومروان

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على سعادته بإنضمام ثنائي الفريق محمود جاد ومروان داوود لقائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركته في كأس العرب والمقررة في قطر.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون سبورت أنه يشعر بالفخر بسبب أختيار الثنائي مؤكدًا أن مروان خاض 4 مباريات فقط مع إنبي بعد انضمامه من نادي الشمس.

وأضاف طولان :" تواصل معي فينجادا وكيروش وتحدثوا معي حول الثنائي وسعيد بالفلسفة التي ينتهجها الجهاز الفني للمنتخب بتجهيز صف ثاني للمنتخب".

وفي سياق أخر أبدى طولان حزنه بسبب الإصابة التي ألمت بمروان محسن ومحمود جنش ثنائي فيوتشر.

وقال طولان :" سأتواصل مع الثنائي للأطمئنان عليهم .. إصابة مروان قوية وحزين عليه .. أنه أحد أبنائي منذ أن ظهر في بتروجت".