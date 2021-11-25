تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق سيارة أُجرة؛ لتحرشه بسيدة لفظيا وجسديا.

كان أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد نشر منشورا يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش اللفظي والجسدي بصاحبة الحساب "الشاكية" (موظفة بإحدى شركات الدعاية والإعلان - مقيمة بمحافظة القاهرة) حال استقلالها سيارة أجرة وتوجهها لمحل عملها وحدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب ذلك تمكن المتهم من الفرار من محل الواقعة.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعه على النحو المشار إليه بأقوال المبلغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.