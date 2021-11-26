قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان يتابع بنفسه التفاصيل الخاصة باحتفالية طريق الكباش، منوهًا إلى أنه من الصعب تقديم احتفالية أقل من مستوى موكب المومياوات الملكية.



وأضاف العناني، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن تقديم احتفالية ضعيفة صعب؛ بسبب الأمل في عيون الشباب والمصريين، مشيدًا بلقائه طفلة لم يتعدَ عمرها 8 سنوات ترتدي الزي الفرعوني وسعيدة بالرغم من عدم مشاركتها بالحفل.



وأشار إلى أن الوزارة كانت أمام تحدٍ كبير وهو عدم تقليد موكب المومياوات الملكية، موضحًا أن الموكب كان يضم الموت وأجساد الملوك العظام، واتسم بالهيبة واحترام معين تطلب استخدام ألوان داكنة وموسيقى معينة.



ولفت وزير السياحة إلى أن بعد كورونا يحتاج البهجة وإظهار الأماكن المكشوفة وسعادة المواطنين، مؤكدًا أن «المواطن الأقصري» كان بطل الأغنية والفيلم وختام احتفالية طريق الكباش.



وذكر أن الوزارة عرضت أغنية «الأقصر بلدنا» الأغنية المروجة لإجازة نصف العام بطريقة مختلفة، مضيفًا: «نظهر أن الأقصر منتج سياحي كامل، والمجهود أكبر بكثير من موكب المومياوات».



وأعلن أن الوزارة ستبدأ في التفكير بداية من الغد في حفل سانت كاترين الذي يقام بعد أسبوعين من الآن، ثم افتتاح قصر محمد علي بشبرا، ثم احتفالية بأسوان ثم شرم الشيخ والغردقة والعلمين، متابعًا أنه يجب تقديم فعاليات عديدة وهو ما اقترحه بيت الخبرة العالمي.



وأوضح أن فعالية اليوم انطلقت بمشاركة أكثر من 100 وكالة أنباء عالمية وسفراء من أكثر من 30 دولة، مختتمًا: «هدفنا الوعي والترويج للحضارة العظيمة، وليس افتتاح لطريق الكباش وإنما تقديم الأقصر في ثوب جديد بعد تطوير كل جزء في المدينة».



وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.



وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.