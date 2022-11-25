البرلمان الإسباني يوافق على ميزانية 2023 بنفقات اجتماعية قياسية

وافق مجلس النواب الإسباني اليوم الخميس على ميزانية عام 2023 بزيادة الإنفاق على الدفاع والشؤون الاجتماعية بشكل كبير.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على تويتر بعد أن تم تمرير مشروع القانون بتأييد 187 نائبا مقابل اعتراض 156 آخرين، إن "هذه ميزانية بها نفقات اجتماعية مرتفعة بشكل قياسي، بحيث نستطيع أن نمضي قدما في طريقنا نحو بلد أكثر مساواة واستدامة".

وتتناقض النتيجة مع العراقيل التي واجهها سانشيز وسلفه المعارض في الموافقة على موازنات كاملة بين عامي 2016 و 2019.

ويترأس سانشيز حكومة أقلية من اليسار. وبعد شكوك حول ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على مشروع الميزانية، أصبحت الآن موافقة مجلس الشيوخ مجرد أمر شكلي.

ووفقا لوزارة المالية، ستنفق إسبانيا مبلغا قياسيا بقيمة 7ر266 مليار يورو (7ر277 مليار دولار) على الشؤون الاجتماعية، بما يعادل حوالي 58% من إجمالي الميزانية. وسيرتفع الرقم لأكثر من 274 مليار يورو بعد الحصول على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي.

ويرأس سانشيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي توصل إلى اتفاق مع حزب أونيداس بوديموس اليساري المتشدد "معا نستطيع"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، على ميزانية موسعة قبل عام من الانتخابات.

ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات إقليمية ومحلية في أيار/ مايو المقبل، وسيتم انتخاب برلمان جديد في الخريف المقبل.

ومن المقرر أن ترتفع النفقات الدفاعية لأكثر من 25% لتصل إلى أكثر من 8ر12 مليار يورو. وتهدف إسبانيا إلى تحقيق الهدف الأدنى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بدفع 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2029.

ومن المتوقع أن تعزز ضريبة جديدة مثيرة للجدل على الأثرياء، الإيرادات بحوالي 71ر18 مليار يورو أو ما يوازي 7ر7%. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 9ر3% من الناتج المحلي الإجمالي.