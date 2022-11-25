وسائل إعلام: تحطم مروحية بالقرب من نيس الفرنسية ومقتل اثنين على الأقل

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أعلنت تقارير إعلامية أن مروحية تحطمت اليوم الجمعة بالقرب من مدينة نيس الفرنسية.

وأفادت عدة وسائل إعلام فرنسية بصورة متطابقة أن اثنين من ركابها الثلاثة لقيا حتفهما.

وأضافت أن قائد الطائرة ما يزال على قيد الحياة وكان البحث جاريا عنه حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت التقارير أن المروحية التابعة لشركة موناكإير كانت متجهة من لوزان إلى موناكو وتحطمت بالقرب من إيز شمال غربي نيس.

شارك أكثر من 50 من أفراد الإطفاء في عملية إخماد النيران التي اشتعلت بالطائرة في موقع الحادث.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث.