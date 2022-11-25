 وسائل إعلام: تحطم مروحية بالقرب من نيس الفرنسية ومقتل اثنين على الأقل - بوابة الشروق
الجمعة 25 نوفمبر 2022 7:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

وسائل إعلام: تحطم مروحية بالقرب من نيس الفرنسية ومقتل اثنين على الأقل

أرشيفية
أرشيفية
براغ (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:01 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 7:01 م

أعلنت تقارير إعلامية أن مروحية تحطمت اليوم الجمعة بالقرب من مدينة نيس الفرنسية.

وأفادت عدة وسائل إعلام فرنسية بصورة متطابقة أن اثنين من ركابها الثلاثة لقيا حتفهما.

وأضافت أن قائد الطائرة ما يزال على قيد الحياة وكان البحث جاريا عنه حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت التقارير أن المروحية التابعة لشركة موناكإير كانت متجهة من لوزان إلى موناكو وتحطمت بالقرب من إيز شمال غربي نيس.

شارك أكثر من 50 من أفراد الإطفاء في عملية إخماد النيران التي اشتعلت بالطائرة في موقع الحادث.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك