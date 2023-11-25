قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع عشرات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، عشرات المصلين الفلسطينيين من القدس وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن "جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث".

على صعيد آخر، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب القدس، وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة عن المواطن رامي الزير قوله إنه "اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية إذا قامت آلياتها بهدمه".

وأضاف أن "مساحة منزله تبلغ 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، واجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص".