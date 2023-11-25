الأسيرة المحررة فلسطين نجم تشكر مصر على إتمام صفقة الهدنة: قضيت 9 سنوات بسجون الاحتلال

وجهت الأسيرة الفلسطينية المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي «فلسطين نجم» التحية إلى الإدارة المصرية والقطرية على جهودهما بشأن إتمام ملف الهدنة، قائلة: «أول شيء أشكر الجهود المصرية والقطرية على دعم هذه الصفقة.. الحمد الله».

وقدمت خلال لقاء لشبكة الجزيرة الإخبارية ليل الجمعة/ السبت، التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، داعية الله -عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويشفي الجرحى.

وأشارت إلى معاناة الأسيرات من تنكيل إدارة سجون الاحتلال منذ بدء الحرب وعلى مدار 50 يوما، قائلة: «عشنا وضعا صعبا، كل شيء ممنوع لا زيارات ولا أجهزة كهربائية أو اتصالات، أشكر مرة أخرى المقاومة وأتمنى منهم أن يحرروا كل الأسرى وتبييض كل السجون».

ولفتت إلى منع الاحتلال الغذاء والمياه عن الأسرى منذ بدء العدوان على غزة، قائلة: «صفقة مشرفة، تعرضنا للذل من الاحتلال لا طعام ولا شراب»، لافتة إلى تعرضها للأسر 9 سنوات داخل سجون جيش الاحتلال على مدار 3 مرات متعاقبة.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.