أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الجمعة، فعاليات مهرجان الإضاءة السنوي بميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ.

وتضمنت الفعالية إضاءة الأنوار المبهرة في السماء، بحضور آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، وذلك ضمن طقوس الاستعداد لأعياد الكريسماس ورأس السنة.

واشتملت فعاليات المهرجان الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، مع تنظيم احتفالية غنائية استعراضية كبرى بكل اللغات، وإطلاق الألعاب النارية، وتقديم عروض فنية عالمية حازت على إعجاب السائحين بمختلف جنسياتهم.

من جانبه، قال محافظ جنوب سيناء، إنه يحرص على حضور هذا المهرجان السنوي العالمي الذي يشهده آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، ويحرصون على حضوره كل عام للاستمتاع بالأجواء المبهجة بالمنطقة.

وأضاف أن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء تستعد لأعياد الكريسماس، بأشجار الكريسماس وبابا نويل، والأشكال المضيئة المختلفة التي تعبر عن العام الجديد، بجانب إعداد البرامج الترفيهية والاستعراضية والغنائية المختلفة.

وأشار إلى أنه جرى تطوير كل قطاعات مدينة شرم الشيخ بشكل عام، وقطاع سوهو سكوير بشكل خاص، لكونه أهم قطاعات شرم الشيخ الجاذبة للسياحة، ويوجد به نظام إضاءة تضاهي أهم الميادين العالمية.

بدوره، قال رامي رزق الله، مسئول قطاع سوهو سكوير، إن أضواء الكريسماس هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، ومن المقرر أن يجري تقديم عروض استثنائية بالقطاع، بجانب عرض النافورة الراقصة، إضافة إلى أنه جرى تجهيز كل ركن بالقطاع ليكون مثيرًا للاهتمام، ويجذب السائحين لالتقاط صور تذكاري مذهلة، وخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.

وأضاف أنه جرى تغيير ديكورات المجسمات المضيئة بشكل جديد ومبهر، مؤكدًا أن نسبة الإقبال السياحي على القطاع في ارتفاع مستمر، وستتزايد قبل احتفالات رأس السنة.

وأشار إلى أن فعاليات الإضاءة تجري وفقًا لأحدث الأجهزة في مجال تقنية الإضاءة، ويجري إطلاق هذا التقليد للعام الحادي عشر على التوالي، لكونه حاز على إعجاب السائحين من مختلف جنسيات العالم، ويحرصون على حضوره للاستمتاع بالحفلات الفنية، والأشكال والمجسمات الضوئية، إضافة إلى مشاهدة عروض النافورة الراقصة، والكولومبية، والتخت العربي، والحفلات الغنائية.

وأعلن أنه سيجري التبرع بإيرادات حفل إطلاق الإضاءة هذا العام إلى قطاع غزة، كما يوجد العديد من المفاجآت التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.