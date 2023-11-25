الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف محام في 2 ديسمبر

حددت محكمة جنح قصر النيل، جلسة 2 ديسمبر المقبل، للحكم في اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف محام شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 6 فبراير المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

وفي 18 ديسمبر المقبل تواصل المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وذلك في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).