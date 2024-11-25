إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

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قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 7 تعديات بمساحة 395 متر مباني و4 تعديات بمساحة 11 فدانا و14 قيراط أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد مأن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.