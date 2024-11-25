مشاكل برشلونة صداع في رأس فليك قبل مواجهة بريست

يواجه برشلونة ضيفه ستاد بريست الفرنسي، غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، في مباراة لن يتمكن فيها من الاعتماد مجددا على نجمه الصاعد، لامين يامال.

وبدا تأثر كتيبة المدرب هانز فليك واضحا بغياب يامال، حيث فقد البارسا 8 نقاط في الليجا خلال إصابته.

لذا يحتاج فليك لإعادة فريقه إلى المسار الصحيح، وسيتعين على المدرب الألماني الدفع بتشكيلة مختلفة أمام بريست.

وعلى الأرجح، سيعتمد على داني أولمو في مركز المهاجم، مع منح أحد الأماكن المتاحة في خط الوسط، إما لفيرمين لوبيز أو فرينكي دي يونج.

مشكلة دفاعية

ولا تقتصر المشاكل على الهجوم، بل تمتد أيضا إلى الدفاع، فأليخاندرو بالدي، الغائب بسبب مشكلة عضلية، لن يكون متاحا أمام بريست، وبالتالي فإن هناك خيارين متاحين.

ففي بالايدوس أمام سيلتا فيجو في الليجا (2-2)، بدأ جيرارد مارتين المباراة أساسيا، لكن تم استبداله بهيكتور فورت بين الشوطين، لذا يبدو أن فورت لديه فرص أكثر من الأول أمام بريست.

وسيكون هذا هو التغيير الوحيد في خط الدفاع، حيث يبدو أن جول كوندي - رغم خطئه الفادح في فيجو - وكوبارسي وإنييجو مارتينيز، لا يمكن المساس بهم.

وفي خط الوسط، يتمتع كاسادو وبيدري بالأفضلية للعب كأساسيين، أما الثالث فسيكون بين فيرمين ودي يونج.

وفي خط الهجوم، مع وجود أولمو على اليمين، سيكمل ليفاندوفسكي ورافينيا القائمة.

وبالإضافة إلى يامال، سيفتقد فليك جهود كل من، مارك أندريه تير شتيجن ومارك بيرنال وأندرياس كريستنسن وأنسو فاتي ورونالد أراوخو، المصابين.

أما إيريك جارسيا وفيران توريس، اللذان أكملا الحصة التدريبية الأخيرة مع المجموعة، فقد ينضما إلى التشكيلة بعد تعافيهما.

التشكيل المحتمل للفريقين:

برشلونة: بينيا، كوندي، كوبارسي، مارتينيز، فورت (مارتين)، كاسادو، بيدري، فيرمين؛ أولمو، ليفاندوفسكي، رافينيا.

بريست: بيزوت، لالا، شادوني (كوليبالي)، لي كاردينال، هايدارا، كامارا، فرنانديز (جوناس مارتن)، مانيتي، دومبيا، أجورك، بالدي (سيما).