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إسرائيل تستهدف ضواحي بيروت بالمزيد من الغارات

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 12:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 12:47 ص

شن الجيش الإسرائيلي مجددا غارات جوية على مبان بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات قوية.

وتلت الغارات الجوية عدة دعوات للإخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان الضواحي، المعروفة باسم الضاحية الجنوبية. ولم ترد على الفور معلومات بشأن الأضرار أو الضحايا.

وعلى الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، إلا أن الاشتباكات المسلحة بين حزب الله، المدعوم من إيران، والجيش الإسرائيلي تصاعدت في الأيام الأخيرة.

وقد أطلق حزب الله، يوم السبت، حوالي 240 صاروخا باتجاه أهداف في إسرائيل. وفي جنوب لبنان، نشبت معارك عنيفة حول بلدة خيام مع تكثيف سلاح الجو الإسرائيلي هجماته يوم الأحد.

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