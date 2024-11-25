السكة الحديد تنفي مصرع 30 طالبا من حفظة القرآن في تصادم جرار قطار بأتوبيس: حركة القطارات طبيعية

نفى الهيئة القومية للسكة الحديدة، ما أثير عن مصرع 30 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من مدينة بلبيس بالشرقية جراء تصادم جرار قطار بأتوبيس.

وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين: «بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تشييع جثامين 30 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من بلبييس إثر حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس ما أدى إلى مصرعهم جميعًا، تنفي الهيئة ما نشر بخصوص حادث تصادم جرار قطار بأتوبيس طلبة ما أدى إلى مصرعهم جميعا».

وأضاف البيان: «هذا الخبر لا أساس له من الصحة وحركة مسير القطارات طبيعة ولا يوجد أي شيء غير طبيعي».

وناشدت الهيئة، المواطنين بتحري الدقة في ما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم نشر أخبار كاذبة وتعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو من قاموا بالنشر.