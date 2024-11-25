وكيل أوقاف الإسكندرية يعقد اجتماعا لوضع قاعدة بيانات للعاملين

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ ماهر عبدالجواد مدير إدارة الإدارات؛ لوضع قاعدة بيانات للعاملين في المديرية.

وأكد وكيل الأوقاف، سرعة إنهاء قاعدة البيانات على أن تكون صحيحة ومنضبطة ومدققة، موجها جميع الإدارات الفرعية التعاون التام مع الموارد البشرية لسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الصحيحة المدققة، مع تطوير آلية العمل مع التأكيد على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، وفق أعلى معايير الجودة والتميز.