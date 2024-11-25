إيطاليا: مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، إن دول مجموعة السبع تسعى إلى اتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف تاياني بعد استضافة أول جلسة عمل لاجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية دول مجموعة السبع: «نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر»، بحسب وكالة رويترز.

ورفضت الولايات المتحدة، وهي إحدى دول المجموعة، قرار المحكمة الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه شائن.

وقال تاياني، وهو عضو في حكومة ائتلافية منقسمة على ما يبدو بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إنه يريد من مجموعة السبع أن تتحد.

وأضاف تاياني: «لقد تحدثنا عن ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نشارك في البيان الختامي المخصص لهذا الأمر، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق».

والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وكذلك القائد العسكري في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه مخز وعبثي.

وقال تاياني إنه دعا زملاءه من الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر للانضمام إلى اجتماع مجموعة السبع في فيوجي، وهي مدينة تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي روما.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن المناقشات تجري بينما يتزايد احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وأضافت: «نناقش حاليا مع شركائنا من دول الخليج والعالم العربي كيف يمكننا، في هذا الوضع، على الأقل حل أحد التحديات الرئيسية، وهو الوضع في لبنان، والتوصل في النهاية إلى وقف لإطلاق النار».

وتابعت: «القوة الدافعة الآن أقوى فيما يبدو مما كانت عليه قبل بضعة أيام أو حتى أسابيع».