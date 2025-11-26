البركان الإثيوبي يهدأ ويخلف سلسلة من الاضطرابات ورحلات الطيران الملغاة

هدأ نشاط بركان هايلي جوبي الخامد، منذ أمد طويل في إثيوبيا اليوم الثلاثاء، بعدما ثار في مطلع الأسبوع مخلفا سلسلة من الدمار في القرى القريبة منه، وتسبب في إلغاء لرحلات طيران بعدما أعاقت أعمدة الدخان الرحلات في مسارات الطيران المرتفعة.

وغطى الرماد القرى في منطقة أفديرا بإقليم عفار، وقال مسئولون، إن السكان كانوا يسعلون، واكتست الحشائش التي ترعاها الماشية والمياه التي تشربها بالرماد تماما.

وألغت شركات الطيران، عشرات الرحلات المقرر لها أن تحلق فوق المناطق المتضررة، فيما قالت إدارة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تتبدد سحب الرماد اليوم.

وتم إلغاء عدد من الرحلات المحلية والدولية في الهند أو تغيير مسارها اليوم، بعد ثوران البركان، حيث نفث أعمدة من الرماد في الجو تناثرت في مناطق بالمجال الجوي الهندي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).