 انتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع في كفر الشيخ وبدء فرز الأصوات - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 9:58 م القاهرة
انتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع في كفر الشيخ وبدء فرز الأصوات

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 9:41 م

أغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ صناديق الاقتراع في جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الثاني للانتخابات بمختلف الدوائر بالمحافظة، مع استمرار بعض اللجان في العمل نتيجة تواجد عدد من الناخبين.

وشهدت اللجان تواجد وكلاء المرشحين لمتابعة أعمال الفرز والحصول على نتائج الفرز العددي للأصوات.

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 في جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ نحو 2 مليون و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية و4 لجان عامة، لاختيار 20 نائبًا (10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة).

