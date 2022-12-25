 القوات الأوكرانية تقصف 4 مواقع قيادة روسية ومنظومة صواريخ إس-300 في خيرسون - بوابة الشروق
الأحد 25 ديسمبر 2022 9:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

القوات الأوكرانية تقصف 4 مواقع قيادة روسية ومنظومة صواريخ إس-300 في خيرسون


نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 8:49 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 8:49 ص

قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أمس السبت أربعة مواقع قيادة تابعة للقوات الروسية وثلاث مناطق تتركز فيها قوات الجيش الروسي ومنظومة صاروخية إس - 300 مضادة للطائرات.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وذكر التقرير "شن العدو أمس السبت خمس ضربات صاروخية وغارات جوية. كما نفذ أيضا أكثر من 90 هجوما باستخدام راجمات صواريخ متعددة، بشكل خاص، على أهداف مدنية في خيرسون، مما أسفر عن مقتل مدنيين".

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات الدفاع الأوكرانية قتلت حوالي 101 ألف و430 جنديا روسيا منذ بدء الغزو الروسي على البلاد حتى أمس السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك