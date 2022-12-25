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بدأ الناخبون العُمانيون، اليوم الأحد، التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق "أنتخب".

ووفق وكالة الأنباء العمانية، تستمر عملية التصويت التي بدأت في الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وسيصوّت الناخبون العُمانيون البالغ عددهم 731 ألفًا و767ناخبًا وناخبة عبر تطبيق "انتخب" لاختيار أعضاء المجالس البلدية حيث بلغ عدد المترشحين 696 مترشحا منهم 27 امرأة لاختيار 126 مُمثلًا لهم.

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية لأول مرة عبر تطبيق "انتخب" الذي أطلقته وزارة الداخلية، ويُعدُّ نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.

وصُمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كلّ الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توافر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب "NFC" واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.