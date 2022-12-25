الحزب الحاكم في اليابان: رأي الجمهور أمر حاسم قبل فرض أي زيادة ضريبية

قال كويشي هاجيودا رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، إن اليابان سوف تستشير الرأي العام قبل زيادة الضرائب لتمويل خطط زيادة ميزانية الدفاع.

وأضاف كويشي هاجيودا عبر تلفزيون "فوجي"، أن المناقشات حول كيفية تمويل الزيادة في ميزانية الدفاع قد بدأت للتو، وسيكون من الضروري معرفة الرأي العام عند التوصل إلى توافق في الآراء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الشهر الماضي، أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته إلى وزيري الدفاع والمالية بزيادة الإنفاق المتعلق بالأمن القومي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية لعام 2027.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه بينما تعد الحكومة الميزانية بما يتماشى مع تعليمات كيشيدا، لا تزال التفاصيل قيد المناقشة.

ورغم أن اليابان ليست عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستجعلها الزيادة المقررة في الإنفاق الدفاعي تتوافق مع الهدف الذي حدده الناتو.

ويشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت أول أمس الجمعة، على مشروع ميزانية للسنة المالية 2023 ، تبدأ في أبريل ، وتبلغ 4. 114 تريليون ين (858 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق العسكري بشكل كبير، ليصل إلى 8. 6 تريليون ين في السنة المالية الحالية، ولا تزال ميزانية الدفاع، التي اقتصرت حتى الآن على 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 4. 5 تريليون ين.