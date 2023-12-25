هيئة تنشيط السياحة: 26% ارتفاعا في حجم الإقبال هذا العام

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنّ هناك زيادة في الإقبال السياحي بنسبة 26% هذا العام، على الرغم من ظروف المنطقة، بجانب أزمة الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الربع الأخير من العام الحالي (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) شهد زيادة في الإقبال السياحي بنسبة تتراوح بين 8 و10%.

وأشار إلى أنه كان من المتوقع تسجيل المزيد من الإقبال السياحي، إلا أنّ الظروف الإقليمية والدولية أحدثت تأثيرا على حجم الإقبال.

وأفاد بأن هناك زيادة في إقبال السياحة العربية بنسبة 20% وتحديدا من السعودية نظرا للقرب المكاني والثقافي، موضحا أنه يتم تنظيم الكثير من الأنشطة والترويج لمنتجات غير تقليدية للسائح العربي.

ولفت إلى أنّ هيئة تنشيط السياحة أقرت حزما إضافية لتحسين الطيران لزيادة الإقبال السياحي، متوقعا أن يشهد الموسم الشتوي (الحالي) إقبالا متميزا.