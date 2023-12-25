الإصابات تضرب فيوتشر في مواجهة بيراميدز بكأس سوبر الأبطال

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تعرض محمد عبد السلام ومحمد فاروق لاعبي مودرن فيوتشر للإصابة أثناء مباراة الفريق أمام بيراميدز في كأس سوبر الأبطال.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس سوبر الأبطال.

وغادر محمد عبد السلام المباراة مصابًا في الدقيقة 16، وفي المقابل خرج محمد فاروق بسبب الإصابة في الدقيقة 25.

وكانت أثبتت الأشعة إصابته عمر كمال عبد الواحد بتمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق مدة غياب اللاعب وفترة العلاج.

وفي المقابل يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس سوبر الأبطال، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة القائز من مباراة فيوتشر وبيراميدز.