محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة محملة بمهمات إنشاء محطة كهرباء طاقة الرياح

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استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، سفينة أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفينة تحمل على متنها مستلزمات وأدوات ومعدات خاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء طاقه الرياح.

وأشار المحافظ، إلى أن السفينة محملة بالمهمات الخاصة بأحد المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها بشمال سيناء.

ولفت إلى أنه سيتم تفريغ شحنة السفينة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، لنقلها إلى أحد الأماكن بالمحافظة، مؤكدا أن هذا المشروع سيعد قفزة كبيرة في الاقتصاد بشمال سيناء.