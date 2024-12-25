 مصرع 42 راكبا بتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان - بوابة الشروق
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصرع 42 راكبا بتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 10:39 ص

قالت وزارة النقل الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، إن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في رحلة من باكو إلى جروزني في روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان وعلى متنها 67 راكبا، وتحدثت عن نجاه 25 شخصا في حادث التحطم.

وأفادت وزارة الطوارئ في كازاخستان، في بيان، بأن التقارير المبدئية تشير إلى وجود ناجين، لافتة إلى أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني، لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.
وقالت السلطات الكازاخستانية إنه كان على متن الطائرة 62 راكبا وطاقم من 5 أفراد

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك