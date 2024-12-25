مصرع 42 راكبا بتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

قالت وزارة النقل الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، إن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في رحلة من باكو إلى جروزني في روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان وعلى متنها 67 راكبا، وتحدثت عن نجاه 25 شخصا في حادث التحطم.

وأفادت وزارة الطوارئ في كازاخستان، في بيان، بأن التقارير المبدئية تشير إلى وجود ناجين، لافتة إلى أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الطائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني، لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

وقالت السلطات الكازاخستانية إنه كان على متن الطائرة 62 راكبا وطاقم من 5 أفراد