مجلس الوزراء: سببان وراء الإعلان عن حجم الديون المسدَّدة في 2024

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مبلغ الـ38.7 مليار دولار التي دفعتها الدولة في 2024، تخص الديون المستحقة وفوائدها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري تم دفع سبعة مليارات دولار.

وأوضح أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن حجم الديون التي دفعتها الدولة في هذا العام جاء لسببين، الأول للتأكيد على التزام الدولة وقدرتها على سداد كل التزاماتها.

وأوضح أن السبب الثاني هو إظهار حجم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها، وأنه على الرغم من أي تحديات لكن القدرة على تجاوز كل التحديات والوفاء بكل الالتزامات الخارجية.

وكان مدبولي قد صرح بأن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.