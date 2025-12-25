قدّم الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، التهنئة للمواطنين الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته اليوم الخميس، حيث كان في استقباله القمص أنطونيوس غطاس، وكيل البطريركية الكاثوليكية.

وجاءت الزيارة بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية، وإبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى ومدير عام هيئة الوعظ بالأزهر الشريف، ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية، إلى جانب لفيف من القيادات التربوية والتعليمية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في أجواء سادتها روح المحبة والإخاء.

وأكد وكيل الوزارة أن المصريين جميعًا نسيج واحد، تجمعهم وحدة التاريخ والحضارة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى رائدة بتماسك وترابط جميع أطيافها.

وأوضح أبوزيد أن أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله ملاذًا آمنًا للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء، لتظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار، مؤكدًا أن المسيح عليه السلام رمز للسلام والمحبة وكلمة الله التي ألقاها إلى السيدة العذراء مريم التي اصطفاها الله وطهّرها.

واختتم بالدعاء لأبناء مصر جميعًا، مسلمين ومسيحيين، بكل الخير والتوفيق، ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يديم الله نعمة الأمن والسلام والمحبة، ويحفظ الوطن من كل سوء.