ضبط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في النزهة

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ضبطت الأجهزة الأمنية، في القاهرة تشكيل عصابي مكون ٥ أشخاص، تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالاكراه بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال استقلاله "توك توك" وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف المحمول كرهًا من أحد الأشخاص عقب افتعال مشاجرة معه حال سيره بمنطقة النزهة بالاشتراك مع 4 أشخاص.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقين من ذات العيار وسلاح أبيض، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام المضبوطات، وأقروا بارتكابهم 4 حوادث سرقة بذات الإسلوب.