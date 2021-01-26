«تنشيط السياحة» تبحث إنشاء تطبيق عبر الهاتف للترويح للسياحة المصرية

ناقش مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساء اليوم الاثنين، أعمال تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة، وإنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول للترويح للسياحة المصرية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير السياحة والآثار خالد العناني اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث حضر الاجتماع غادة شلبي نائبة الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها استعراض آخر مستجدات إجراءات التعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية؛ تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.

كما تمت الموافقة على المضي قدمًا في إطلاق حملة ترويجية لتنشيط السياحة في الأسواق العربية، والتي بدأت بالأغنية المصورة للفنانة شيرين عبد الوهاب التي أطلقتها الوزارة بمناسبة العام الجديد 2021 بعنوان "مصر أرض الجمال".

وقد اطّلع أعضاء المجلس على ما قامت به الهيئة من حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمبادرة "شتي في مصر" منذ إطلاقها في 15 يناير الجاري، حيث أوضحت المؤشرات الأولية أن لهذه المبادرة صدى إيجابيًا في تنشيط السياحة الداخلية.

كما اطّلع أعضاء المجلس على ما تم تحديثه على الفيلم التوعوي الذي أصدرته الوزارة في أبريل الماضي للتوعية بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لنشره على موقع الهيئة وإرساله إلى منظمي الرحلات، وأوصى الأعضاء بإعداد نسخة باللغة العربية لاستخدامها في السوق العربية.

كما أوصوا بضرورة التواصل مع جميع الوزارات لتحديث أجندة الفعاليات الداخلية التي تنظم بمصر لاستغلالها في الترويج السياحي.

وخلال الاجتماع، تمت إحاطة مجلس الإدارة بما قامت به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستغلال استضافة مصر للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية، بالإضافة إلى اطّلاعهم على خطة الهيئة لاستضافة المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع دول العالم للترويج للمقاصد المصرية المختلفة، حيث تمت استضافة مجموعة من المدونين من المملكة المتحدة وأوكرانيا خلال شهر يناير، ومن المقرر أن يزور مصر خلال الفترة القليلة المقبلة عدد آخر من المدونين.