المؤبد لمقاول وصديقه خطفا طفلا مقابل فدية من أسرته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 4317 جنايات منشأة أبو عمر لسنة 2019، بمعاقبة مقاول وصديقه بالسجن المؤبد لكلٍ منهما؛ لاتهامهما بالاشتراك مع آخرين في خطف طفل وطلب فدية مالية من أسرته.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوورد بلاغ من جد الطفل "محمد.ص.ع"، البالغ 11 سنة، مُقيم بدائرة مركز منشأة أبو عمر، يتهم فيه مجهولين بخطف حفيده وطلب فدية مالية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عربي.م.م، 51 سنة، مقاول، مُقيم بقنا، وصديقه حسن.خ.ح، 46 سنة، مُقيم ببني عبيد بالدقهلية، وآخرين، وأنهم استدرجوا الطفل بالإكراه بزعم توصيله لمكان تواجد جده، وعصبوا عينيه وكبلوا يديه وقدميه، قبل أن يحملونه إلى سيارة احدهم ويلوذون بالفرار.

وتم تحديد مكان الجناة وتحرير الطفل دون دفع الفدية، وضبط اثنين من المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.