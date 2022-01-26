تشديدات أمنية مكثفة قبل مواجهة مصر وكوت ديفوار في الكاميرون

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أكد السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، أن الأحداث الأخيرة من سقوط ضحايا تدافع ألقت بظلالها على البطولة بشكل كامل وستكون هناك تشديدات أمنية في مباراة مصر أمام كوت ديفوار .

ويلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور ال16 من بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.

وقال سفير مصر في الكاميرون، في تصريحات تلفزيونية: "أتابع كل الترتيبات الخاصة بمباراة اليوم من قدوم وكل الأمور الخاصة بقدوم الجماهير وتاشيرات الدخول إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي".

وكشف السفير مدحت المليجي أن التذاكر تتحملها الدولة بشكل كامل وأن الاتفاق تم على أن الجماهير ستجلس في الجهة المقابلة للمقصورة الرئيسية وستحصل على 300 تذكرة.

واختتم: "أتواصل مع المنتخب بشكل مستمر لتلبية أي شئ يريدونه والمنتخب لديه إصرار كبير على الفوز والتأهل، واللاعبون عاينوا الملعب وتفقدوه".