إل جي ترتقي بتجربة الغسيل مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي المحسنة

خلال فعاليات معرض CES 2022، تعرض شركة إل جي طريقة أكثر ذكاء وسلسةً لتنظيف الغسيل باستخدام غسالة إل جي WashTower التي تتميز بحلول الغسيل الجديدة المدعمة بتقنية الدفع المباشر للذكاء الاصطناعي (AI DD ™️) المحسّنة من إل جي، وتقنية True Steam ومجموعة من الوظائف التي تجعل غسل وتجفيف الملابس أفضل من أي وقت مضى.

ومن خلال تقنية AI DD المحسّنة من إل جي، يوفر WashTower أداءً مخصصًا يمكنه استشعار حجم الحمولة ونوع القماش ومستوى تلوث قطعة الملابس، وإضافة الكمية المناسبة من المنظف تلقائيًا وضبط أسلوب الغسيل للتنظيف الأمثل.

كما تتضمن الغسالة الجديدة تقنية True Steam من إل جي ، وهي طريقة مجربة لتنظيف الملابس وانتعاشها. لمزيد من الراحة للمستخدم، ترسل ميزة Smart Pairing ™️ من إل جي المعلومات من الغسالة إلى المجفف لتوصي بدورة التجفيف المثالية.

ويتميز أول موديل مجفف مزود بتقنية AI DD من إل جي بدورة ذكاء اصطناعي جديدة تضيف تحكمًا دقيقًا في الحركة وتختار تلقائيًا الإعدادات المناسبة للعناية المثالية بالنسيج و تجفيف أسرع.

كما تتيح تقنية الذكاء الاصطناعي من إل جي للجهاز التعرف على روتين غسيل المستخدم وتفضيلاته لتقديم خيارات تجفيف مخصصة في كل مرة ، حيث يقيس مستشعر الأشعة تحت الحمراء درجة حرارة الملابس بدقة أثناء دورة التجفيف ويقوم بإجراء التعديلات تلقائيًا لضمان التجفيف المتساوي.

وخلافًا لمجموعات الغسالة والمجفف الأخرى، مع ميزة اقتران البلوتوث، يمكن التحكم في كلا الجهازين بسهولة عبر لوحة التحكم في الغسالة فقط.

وبفضل تصميمه المريح للغاية والموفر للمساحة، فإن غسالة WashTower من إل جي مزودة بمجفف بمضخة حرارية مزدوجة وهو بديل انسيابي لمكدس الغسالة والمجفف التقليدي.

كما تستخدم الغسالة ذات التحميل الأمامي AI DD لتقديم ملابس نظيفة وجديدة بينما يستخدم المجفف تقنية إل جي DUAL Inverter Heat Pump لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق التجفيف في درجة حرارة منخفضة طوال دورة التجفيف.

وبفضل ارتفاعها الإجمالي المنخفض، تساعد إل جي WashTower على توفير المساحة من خلال تصميم بدون مجاري. يوفر التصميم الخالي من الأنابيب على المالكين أيضًا إزعاج الاضطرار إلى الوصول إلى القنوات الخلفية وتنظيفها بانتظام.

كما أنه ومن خلال مطابقة الأداء المتميز مع الأسلوب المتطور، تعتبر الأجهزة الجديد من إل جي مناسبة تمامًا لمعظم المساحات وأنماط التزيين حيث يتميز WashTower بأبواب زجاجية ملونة سوداء وعناصر زخرفية من الكروم وتشطيبات فولاذية سوداء لمتانة ممتازة ومقاومة عالية للخدش.

كما يساهم التصميم السلس والمسطح في الحصول على مظهر مدمج وأنيق في غرفة الغسيل ويوفر جمالية بسيطة وعصرية للغاية مع لوحة Center Control ™️ سهلة الوصول.

ومن جانبه قال ليو جيه تشويل، رئيس شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول تكييف الهواء "بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إل جي والميزات المتباينة، توفر أجهزة الغسيل الجديدة المذهلة عناية لطيفة بالأقمشة والملابس سهلة من خلال الاستماع إلى احتياجات الأشخاص الحقيقيين والاعتماد على خبرتنا الواسعة وخبرتنا في سوق الأجهزة المنزلية العالمي، فإننا قادرون على تزويد المستهلكين بحلول لحياة أفضل".

وعلى صعيد متصل، أكد بيلي كيم مدير عام ال جي مصر قائلا: "نحن نعمل على تمكين المستهلكين حيث نلتزم بتقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدمًا لجعل حياة المستهلكين أفضل، من خلال ميزات مختلفة في WashTower الجديد من إل جي مع محرك مباشر ذكي محسّن للذكاء الاصطناعي التكنولوجيا التي تجعل غسل وتجفيف الملابس أفضل من أي وقت مضى".

لتجربة أحدث حلول الغسيل من إل جي، تفضل بزيارة المعرض الافتراضي لشركة إل جي في CES 2022:

www.lg.com/global/exhibition/homeappliance/lg