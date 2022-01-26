أسامة ربيع: إعلان قناة السويس خضراء بحلول عام 2030 ضمن فعاليات مؤتمر «COP 27»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مستمرة في السياسة التسويقية التي بدأتها منذ عام 2020، لافتًا إلى تقديم حوافز أخرى للسفن صديقة البيئة؛ تماشيًا مع مؤتمر المناخ «COP 27» المنعقد في نوفمبر 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تماشيًا مع سياسة المنظمة البحرية الدولية من المقرر أن تعلن تخفيضات للسفن صديقة البيئة، التي تحولت من البترول إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى إعلان قناة السويس خضراء خلال عام 2030 ضمن فعاليات مؤتمر «COP 27».

وأشار إلى أن القناة نجحت في تطوير منظومة تغيير النظام الكهربائي لمحطات المراقبة الإلكترونية للعمل بالطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تغيير طريقة عمل معداتها من الوقود الأحفوري إلى الغاز الطبيعي.

وذكر رئيس قناة السويس، أن الهيئة وحدت أسعار عبور المواطنين من جميع المحاور على طول قناة السويس من أنفاق وكباري عائمة ومعديات بالنسبة لنوع المركبة؛ لمنع التكدس في مكان مقارنة بآخر، قائلًا إن تخفيض الأسعار يتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وتطرق بالحديث إلى المؤتمر الموسع الذي عقدته الهيئة في «إكسبو دبي» بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية ومشاركة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لمناقشة مشكلات النقل البحري وحلها، ذاكرًا أن المؤتمر انعقد بحضور شخصيات هامة وشركات كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب.

وتابع: «تحدثت وشرحت لهم ما يحدث في القناة والفرص المتاحة للاستثمار وما نفذناه خلال جائحة كورونا وأزمة السفينة الجانحة»، معلنًا ظهور آثار الاجتماعات المنعقدة مع المستثمرين خلال الفترات المقبلة.

ووجّه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس انطلاقاً من الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، بتقديم حزمة تيسيرات جديدة لخدمة مواطني مدن القناة وسيناء خلال عبورهم من جميع المحاور على طول قناة السويس من أنفاق وكباري عائمة ومعديات.