وزير الخارجية الأوكراني: لن نقبل بأي تنازلات في الصراع مع روسيا

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا لن تسمح لأحد "بفرض أي تنازلات علينا" لتخفيف حدة الصراع مع روسيا.

وقال كوليبا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية الثلاثاء: "لن نكون في وضع البلاد التي تتلقى تعليمات القوة الكبرى عبر الهاتف وتتبعها".

ويعتقد كوليبا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ارتكب خطأ" بحشد القوات، وقال إنه لا يوجد سوى القليل جدا الذي يمكن لموسكو أن تجنيه من الوضع الحالي.

وتقول أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن حشد روسيا لـ 100 ألف جندي بالإضافة إلى معدات ثقيلة على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا ربما يكون مقدمة لغزو وتطالب موسكو بالتراجع عن ذلك.

وأكد الوزير في المقابلة أن هناك مجالا للدبلوماسية.

وتطالب موسكو ببعض الضمانات الأمنية من حلف الناتو والولايات المتحدة وأيضا إنهاء توسع الحلف شرقا. وتطالب الدول الغربية بدورها روسيا بسحب القوات التي حشدتها على الحدود مع أوكرانيا.