رئيس حى شرق مدينة نصر يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع

تابع العميد أحمد أنور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر، والأجهزة التنفيذية المعاونة بالحى وشركة الصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية والطوارئ، والمتابعة الميدانية حالة الشوارع، نتيجة لتعرض البلاد لحالة طقس سيئة الفترة الحالية.

وأكد على التواجد الميدانى للمسئولين للتعامل مع أية تجمعات لمياه الأمطار، مضيفًا أنه وزع شفاطات لسحبها من شارع النزهة والنصر، ومدخل عباس العقاد، وخلف المنارة.

ونوه بأن ذلك في إطار التواجد الميداني المستمر بالشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لشفط أية تجمعات لمياه الأمطار بشوارع الحي أول بأول حتي لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وأشار إلى حرص المسئولين على التعامل الفوري مع بلاغات المواطنين الواردة على غرفة عمليات الحي عن أية تجمعات للمياه بشوارع الحي يعيق تحقيق السيولة المرورية، مشددًا بوضع شفاطات بمطالع ومنازل الكبارى لعدم عرقلة الحركة المرورية.