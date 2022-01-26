تأييد حكم إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة لسمية الخشاب

استئناف الإسكندرية تؤيد إلزام أحمد سعد بـ270 ألف جنيه "متعة" لسمية الخشاب





قضت، محكمة الأسرة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف رقم 571-462-77 والذي تقدم به الفنان أحمد سعد، ضد حكم أول درجة، الصادر لصالح طليقته الفنانة سمية الخشاب، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور "عِدة" و10 آلاف جنيه "مُتعة" عن كل شهر، خلال مدة زواجهما والذي استمر لعامين.

وكانت محكمة الأسرة أصدرت 30 مارس الماضي، حكمًا لصالح الخشاب بشأن استلامها قيمة "المتعة والمؤخر"، عن فترة زواجهما، والمُقدرة بمبلغ 500 ألف جنيه، والمصاريف، وأتعاب المحاماة، وذلك في الدعوى القضائية "الثانية" المُقامة منها ضده، بغرض الحصول على "مؤخر الصداق" الموثق في قسيمة الزواج.

وخلال الجلسة السابقة على حكم أول درجة، والتي غاب عنها الطليقان، ذكر شاهدان تابعان لأحمد سعد، وهما: "م.م.ال"، زوج شقيقته، و"ح.ع.م"، أحد أصدقائه، خلال جلسة التحقيق، أنه منذ بدء الخلافات بين الطليقين، تدخل وسيط يدعى "ع.ال" في جلسة عرفية، في سبتمبر 2019، لإنهاء الخلاف بينهما، وتم الاتفاق بأن تحصل "الخشاب" على مبلغ مالي 800 ألف جنيه كمستحقاتها.

وفي المُقابل ذكر شاهدان تابعان للخشاب، وهما: "س.س.ال"، شقيقها، بوجود قضية بمبلغ مليون جنيه أقساط الشقة الخاصة بالمدعية، وطليقها سلّم قيمة الشيك إلى المحكمة، وقت خلافات الطلاق من خلال الدعوى التي أقامها ضدها، و"ع.س.خ"، نجل خالتها، أفاد بأنها لم تحصل على مستحقاتها منذ نشوب خلافاتهما، ولم يتدخل أحد بينهما، وادعاء سداد المستحقات غير صحيح.

وأثناء الجلسة، التي عُقِدت، بغرفة المداولة، سأل محامي "الخشاب"، الشاهد الثاني الموجود مع المدعى عليه، هل شاهد المدعية وهي تحصل على المبلغ فأنكر، وبسؤاله عن الشخص الذي كان شاهد على التصالح، فأجاب أنه صاحب ملهى ليلي "ديسكو" بالنيل، في القاهرة، ليعقب المحامي بأنه لا يعرف الشاهد.

وطالب عماد لطفي طاهر، محامي الخشاب، في الدعوى القضائية التي حملت رقم 2241 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر، بإلزام المدعى عليه "أحمد سعد" بسداد قيمة المؤخر الموثق في قسيمة الزواج وقدره 500 ألف جنيه، وقدم للمحكمة المستندات التي تؤكد عدم حصولها على مستحقاتها، وذلك بعد أن استمعت لشهود الطرفين.

واستند محامي "الخشاب" على عدم إثبات طليق موكلته سداده مبلغ المؤخر، الذي طرحه في دعوى "المتعة والعدة"، والتي قضت فيها محكمة أسرة سيدي جابر، بسداده مبلغ 270 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها ضده برقم 1939 لسنة 2019، بواقع 10 آلاف عن كل شهر من مدة زواجهما "عامين" بعقد زواج شرعي مؤرخ في 20 أكتوبر 2017 وبعد تطليقها بتاريخ 30 مارس 2019 طلقة أولى رجعة، انقضت عدتها لأقرب الأجلين "الطلاق أو الوفاة".