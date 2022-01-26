 الشناوي على خطى صلاح : نلعب بأسم مصر ولا مكان لانتماءات أخرى - بوابة الشروق
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الشناوي على خطى صلاح : نلعب بأسم مصر ولا مكان لانتماءات أخرى

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 10:06 م

وجه محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني رسالة إلى الجماهير عقب التأهل لدور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية بالتغلب على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة بي أن سبورت :" رسالتي للجميع .. احنا بنلعب بأسم مصر .. بمجرد دخول المنتخب بننسى الانتماء للأندية وبرنكز مع المنتخب".

وأضاف :" يجب على الجميع إستيعاب تلك النقطة .. كلنا على قلب رجل واحد .. والجميع يتمنى التوفيق لزملائه من أجل تحقيق هدفنا في النهاية".

وأضاف :" الانتماء للمنتخب فقط وليس شيء آخر"

وجاءت تصريحات الشناوي تزامنًا مع تصريحات محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار والتي هاجم فيها من يساند الأندية واللاعبين على حساب المنتخب.


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