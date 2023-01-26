عبد الحفيظ عن أزمة فتوح وجمعة: فيفا يفكر في إنشاء مصحات بجانب بعض الأندية

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن استخدمه السحر في مباريات الفريق الأحمر بالدوري الممتاز.

وكان منصور قد اتهم عبد الحفيظ في وقت سابق، باستخدام السحر في مباريات فريقه الأهلي، وذلك من أجل تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «هعمل سحر ليه والتاريخ في صالحي، لما تشوفني اقرأ آيات قرآنية وحصن نفسك».

وأضاف: «أتعامل مع ساحر؟، لا كرة ولا فلوس الدنيا تخليني أخرج عن ملة ديني».

وبسؤاله عن رأيه في أزمة فتوح وعبدالله جمعة مع إدارة الزمالك، قال: «قلت من قبل أنني لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، ولكن بالتأكيد رئيس الزمالك لن يكذب أو يفتري على لاعبي فريقه».

وتابع: «ولكن لدي معلومة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنهم يفكرون في إنشاء مصحات بجانب بعض الأندية، وأيضًا تواجد أجهزة إنذار في الملاعب».

وأتم: «العقوبات المالية في النادي الأهلي وصلت إلى 9 ملايين جنيه في الموسم الماضي، التأخير فيه خصم 10% من مرتبك، ونحن في عصر الاحتراف، والأرقام كبرت فمش هخصملك ألف أو ألفين جنيه».