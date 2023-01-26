فيفا يؤكد هيمنة الأندية الإنجليزية على سوق انتقالات اللاعبين خلال 2022

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أكد تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجديد الخاص بانتقالات اللاعبين دوليا حول العالم على هيمنة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، وذلك خلال عام 2022 .

وأوضح تقرير الفيفا لعام 2022 أن الأندية الإنجليزية أنفقت ما لا يقل بقليل عن 2.2 مليار دولار على صفقات الانتقالات الدولية للاعبين خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، وجاءت أندية الدوري الإيطالي في المركز الثاني بإنفاق بلغ 3.673 مليون دولار.

وشكل إنفاق الأندية الإنجليزية ما يفوق ثلث إجمالي حجم إنفاق الأندية في صفقات الانتقالات الدولية حول العالم، والذي قدره الفيفا بـ 5.6 مليار دولار.

وشهد حجم الإنفاق الإجمالي زيادة بنسبة 5ر33 % مقارنة بعام 2021 لكنه لا يزال أقل من الرقم المسجل في 2019، حيث أنفقت الأندية حينذاك 35.7 مليار دولار.

وكانت الأندية الإنجليزية هي الطرف المشتري في ست من أكبر عشر صفقات تناولها التقرير، منها صفقات شراء مانشستر سيتي لإيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وشراء ليفربول للويس دياز من بورتو وشراء مانشستر يونايتد للثنائي البرازيلي أنتوني وكاسيميرو.

وبلغت قيمة أكبر عشر صفقات 5.12 % من إجمالي حجم الصفقات، حسب الفيفا، بينما بلغ حجم أكبر 100 صفقة نحو 50 % من الإجمالي.

وكانت الأندية الفرنسية الأكثر استفادة من صفقات الانتقالات الدولية حيث بلغ إجمالي إيراداتها 3.740 مليون دولار، بينما حصدت الأندية الإنجليزية 5.600 مليون دولار محتلة بذلك المركز الرابع.

وذكرت شركة "ديلويت" الشهيرة للخدمات المهنية وتدقيق الحسابات، قبل أيام أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حطمت بالفعل الرقم القياسي السابق للإنفاق في سوق انتقالات يناير، وذلك عندما كان مازال يتبقى أسبوع على نهاية الشهر.