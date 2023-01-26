لجنة كورونا البريطانية تدعو الحكومة إلى التخطيط لمنح جرعات معززة

قالت لجنة استشارية إن حكومة المملكة المتحدة تحتاج إلى وضع خطط لتقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة بسبب كوفيد- 19 في خريف 2023، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب التوصيات المؤقتة للجنة التطعيم والتحصين المشتركة للحكومة، يجب منح كبار السن والمصابين بكبت المناعة جرعة إضافية من اللقاح في الربيع.

وتأتي التوصيات فيما تستمر حالات العدوى بكوفيد في الظهور حول العالم، وتشير بيانات حكومية إلى أن ما يربو على 15 ألف شخص في انجلترا جاءت نتائج فحصهم إيجابية للفيروس في الأسبوع المنتهي في 14 كانون الثاني/ يناير.