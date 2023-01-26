وفرت إدارة معرض القاهرة للكتاب، بالتعاون مع هيئة النقل العام، خطوط أتوبيسات مخصصة لنقل الزوار من موقف عبدالمنعم رياض بالتحرير، إلى مقر المعرض بالتجمع الخامس، تحمل الأتوبيسات لافتة مكتوبا عليها "خدمة معرض الكتاب"، لتيسير الانتقالات على زوار الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وسادت حالة من الارتياح بين رواد وزوار المعرض، بسبب توافر عدد كبير من الأتوبيسات، التي اتسمت بكونها حديثة ونظيفة، وتتسارع في مرات الوصول والخروج دون تباطؤ.

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحا، تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، ويستمر المعرض حتى 6 فبرير من عام 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية.

خطوط المواصلات الخاصة بالمعرض للعام 2023، والتي تشمل:

- الخط الأول: عبد المنعم رياض - رمسيس - العباسية - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب.

- الخط التاني: دوران شبرا - شارع شبرا - أحمد حلمي - شارع رمسيس - العباسيه - نادي السكه - جامعة الازهر - محور المشير - معرض الكتاب.

- الخط التالت: النزهة الجديدة - ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - معرض الكتاب.

- الخط الرابع: الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية البنات - ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات - معرض الكتاب.

- الخط الخامس: ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - قصر العيني - السيدة عائشة - الأتوستراد - جامعة الأزهر - معرض الكتاب.

- الخط السادس: صقر قريش - كارفور المعادي - نادي وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير - معرض الكتاب.

- الخط السابع: المظلات - سراي القبة - روكسي - السبع عمارات - الحي التامن - الوفاء والأمل - محور المشير - معرض الكتاب.

يُذكر أن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

تم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، يشارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه.