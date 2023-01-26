زيلينسكي يشيد بقرارات أمريكا وألمانيا تزويد بلاده بالدبابات ويطالب بصواريخ وطائرات مقاتلة

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرارات الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد بلاده بدبابات قتالية.

وأعرب زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الأربعاء، عن شكره لكل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن على تعهداتهما بتعزيز قوة الدفاع الأوكرانية بالدبابات الثقيلة.

وقال زيلينسكي: "إنني ممتن لجميع حلفائنا لاستعدادهم لتزويدنا بدبابات حديثة نحن بحاجة شديدة إليها".

وأضاف :"طريقة تعاملنا معا جميعا لتعزيز الحرية والدفاع عن أوكرانيا وأوروبا هي إنجاز تاريخي."

وقال إنه تحقيقا لهذه الغاية، من المهم تدريب أطقم الدبابات الأوكرانية بسرعة وتسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأوضح زيلينسكي إنه رغم ذلك ، هناك حاجة أيضا إلى إحراز تقدم في المسائل العسكرية الأخرى. فإلى جانب كل هذا ، تحتاج بلاده الآن إلى صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة والمزيد من المدفعية.

وغرد زيلينسكي على موقع تويتر في وقت سابق بأن كييف ممتنة بشدة للمستشار الألماني شولتس وكل أصدقاء أوكرانيا في ألمانيا.