عبد العزيز السيد حكما لمباراة بيراميدز وزد

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام زد، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويواجه بيراميدز فريق زد في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

وأسندت لجنة الحكام مباراة بيراميدز أمام زد للحكم عبد العزيز السيد، على أن يعاونه كلًا من سامي هلهل، كمساعد أول، ونور سعيد، كمساعد ثاني.

ومن المُقرر أن يكون محمود رشدي، حكمًا رابعًا في مباراة بيراميدز وزد، فيما يكون وائل فرحان، حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حمادة القلاوي.

وفي المباراة الأخرى من كأس الرابطة، بين فاركو وطلائع الجيش، المُقرر إقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية، فيقودها محمد يوسف، على أن يعاونه كلًا من هشام الدسوقي، مساعد أول، ومحمد عاطف الزناري، مساعد ثاني.

وسيتواجد السيد منير حكما رابعًا في مباراة فاركو وطلائع الجيش، فيما يكون محمد الحنفي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه نادر قمر الدولة.