وزير فلسطيني: أمريكا فجرت «قضية الأونروا» بسبب قرار محكمة العدل الدولية

اتهم وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد المجدلاني، الولايات المتحدة الأمريكية بـ«تفجير قضية الأونروا» بالتزامن مع إعلان محكمة العدل الدولية قرارها في الدعوى الجنوب إفريقية ضد إسرائيل.



وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الجمعة، إنهاء عقود موظفيها الذين زعمت إسرائيل تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، مضيفة أن القرار جاء بعد أن قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات حول التورط المزعوم.



وقال المجدلاني خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الجمعة: «بدون شك الأمر لا يخفى على أي إنسان فطن؛ أن أمريكا فجرت القضية اليوم بعد قرار محكمة العدل الدولية»، مستشهدا بتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية في تعليقها على قرار المحكمة أنه «انتصار لإسرائيل» وذلك بسبب عدم إدانة لإسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية.



وأشار إلى فقدان وكالة الأونروا العشرات من موظفيها أثناء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مراكز الإيواء، موضحا أن مراكز إيواء الأونروا تحتوي قرابة المليون مواطن فلسطيني.



ولفت إلى تعرض العديد من مراكز الوكالة للقصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، والتي آخرها الاعتداء على مركز التدريب المهني بمنطقة خان يونس أول أمس، والذي كان يأوي 50 ألف مواطن من سكان القطاع.



وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.



وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.



جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.