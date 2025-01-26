مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الثامن في الإسكندرية

لقي شخص، يبلغ من العمر 18 عامًا، مصرعه، مساء السبت؛ متأثرًا بإصابته بنزيف وكسور في مختلف أنحاء الجسم؛ إثر سقوطه من شرفة الشقة السكنية التي يقطنها في الطابق الثامن من عقار كائن في شارع 48 منطقة سموحه، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، حول سقوط شخص من شرفة عقار، كائن في نطاق حي شرق، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، ولقي مصرعه في الحال.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة شاب مُسجى على الأرض، غارقًا في دمائه، فتم نقله إلى المشرحة بسيارة الإسعاف، وتحرر محضر إداري بالواقعة.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ جمع التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان، وأسرة الشاب؛ لبيان ملابسات الحادث، وما إذا ما كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وعرض الواقعة على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.