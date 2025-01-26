ترامب: تغييرنا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا أسعد المكسيكيين!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المكسيك "أسعدتها" خططه لإعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "خليج أمريكا".

وقال ترامب في تجمع لأنصاره في مدينة لاس فيغاس مساء السبت: "نحن نعيد تسمية خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا. المكسيك كانت سعيدة، قالوا: هذا جميل!".



وكان ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي" فور توليه منصب الرئاسة رسميا الاثنين الماضي، وأعلنت الداخلية الأمريكية يوم الجمعة أنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.



وردا على قرار ترامب قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الثلاثاء إن الخليج "سيبقي اسمه بالنسبة لنا خليج المكسيك، كما هو الأمر بالنسبة لبقية العالم".

وفي وقت سابق دعت شينباوم بسخرية إلى إحياء "الاسم التاريخي" لمنطقة أمريكا الشمالية وقالت "لماذا لا نطلق عليها اسم أمريكا المكسيكية؟ يبدو هذا جميلا، أليس كذلك؟ أليس هذا صحيحا؟" داعية بذلك إلى إحياء الاسم التاريخي لمنطقة أمريكا الشمالية.

وأشارت المكسيك إلى أن اسم "خليج المكسيك" معترف به دوليا ويستخدم كمرجع ملاحي بحري منذ مئات السنين.