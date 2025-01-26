شهد اللواء حسن موافي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج التي نظمتها مديرية أوقاف البحيرة، بمسجد ناصر بمدينة دمنهور.

وحضر الاحتفال الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ عبد المجيد الكرماني مدير شئون الإدارات بالأوقاف، وأحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الأزهر والأوقاف، وحشد كبير من أهالي المدينة.

وبدأت الفعالية بتلاوة لآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف ندا، تبعتها كلمة ألقاها الشيخ السيد عبد المجيد، حيث تناول خلالها معاني ودروس معجزة الإسراء والمعراج، مؤكدًا أنها من أعظم المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت بمثابة تكريم إلهي للنبي الكريم وتخفيفًا لحزنه وألمه.

وأشار إلى القيم السامية التي تحملها هذه المناسبة، من تعزيز الوحدة والسلام والمحبة بين الناس، موضحًا أن الإسراء والمعراج تذكرنا بالصبر والثبات على الحق، والثقة بالله، وأن الشدائد يعقبها الفرج.

كما تناول وكيل وزارة الأوقاف الدروس المستفادة من هذه الرحلة المباركة، مؤكدًا أهمية التوكل على الله والعمل الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وفي ختام الاحتفالية، قدم المبتهلان كامل الفخراني وأحمد أبو رحمة، مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي أضفت أجواء روحانية مميزة، وعبرت عن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستحضرت المعاني الإيمانية العميقة لهذه المناسبة العطرة.

فيما تقدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وقيادات المحافظة، بأطيب التهاني إلى الشعب والأمة العربية والإسلامية، داعين الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.